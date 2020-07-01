Здесь могут отдыхать взрослые и дети

В Новой Москве открылся парк "Филатов луг". Его посетил мэр Сергей Собянин. Зона отдыха занимает почти 30 гектаров. Ещё недавно это была запущенная территория. В прошлом году начались работы по благоустройству: сделали дорожки и веломаршрут, установили лавочки и освещение. Для детей обустроили игровые площадки.

1 июля мэр также осмотрел ход строительства станции метро "Мамыри". Она расположится рядом с поселением Сосенское и станет частью Коммунарской линии - соединит Троицк и Московское центральное кольцо. Это улучшит транспортное обслуживание более миллиона жителей столицы, сообщает "ТВ Центр".

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