Харламов тяжело переживал из-за скандала с Асмус

Это случилось после премьеры фильма "Текст"

Коллега Гарика Харламова рассказал о его страданиях после выхода скандальной картины "Текст", в которой супруга шоумена снялась в откровенной сцене.

Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян вспомнил, как стойко держался тогда Харламов. Оказывается, ему было очень больно из-за обрушившихся на него и на Кристину Асмус издёвок.

"Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова", - приводит слова Джанибекяна "Комсомольская правда".

Напомним, что в фильме "Текст" Кристина Асмус снялась вместе с Иваном Янковским. В картине была очень откровенная сексуальная сцена, вызвавшая бурю критики в адрес главной героини. В соцсетях сразу же стали задавать вопрос: "А как отреагировал на это муж Асмус – Гарик Харламов?"

Супруги долго хранили молчание и почти не комментировали случившееся, заявляя, что у них в семье всё в полном порядке. Но вскоре пошли слухи о возможном разводе звёздной пары. 22 июня стало известно, что Харламов и Асмус действительно расходятся, но пока не совсем понятно – правда ли это или очередная шутка комика из популярной передачи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"