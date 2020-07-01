Сенатор прокомментировал высокую явку на избирательных участках

1 июля - основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По всей стране работают десятки тысяч участковых комиссий. Приём бюллетеней продолжится до 20 часов по местному времени.

Как сказал один из разработчиков поправок, сенатор Андрей Клишас, люди идут голосовать за народную Конституцию. Это Конституция, которая подготовлена самими людьми, отметил Клишас. Так он прокомментировал высокие цифры явки в стране. В электронном голосовании приняли участие более 92% избирателей, общая явка по стране превышает 52%.

"Цифры очень впечатляющие, прямо скажем, и я уверен, что при таких цифрах, при такой явке, уровень легитимности текста Конституции, значение этого текста, как Основного закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти, будет намного-намного выше", - отметил сенатор.

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