ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Клишас: "Люди идут голосовать за народную Конституцию"

15:21
  • среда
  • 01 июля 2020

Сенатор прокомментировал высокую явку на избирательных участках

1 июля - основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По всей стране работают десятки тысяч участковых комиссий. Приём бюллетеней продолжится до 20 часов по местному времени.

Как сказал один из разработчиков поправок, сенатор Андрей Клишас, люди идут голосовать за народную Конституцию. Это Конституция, которая подготовлена самими людьми, отметил Клишас. Так он прокомментировал высокие цифры явки в стране. В электронном голосовании приняли участие более 92% избирателей, общая явка по стране превышает 52%.

"Цифры очень впечатляющие, прямо скажем, и я уверен, что при таких цифрах, при такой явке, уровень легитимности текста Конституции, значение этого текста, как Основного закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти, будет намного-намного выше", - отметил сенатор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.