США нанесли ещё один удар по "Северному потоку-2"

Проект может быть остановлен

Новые американские санкции против "Северного потока - 2" нацелены на остановку проекта. Об этом заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен. По мнению немецкой стороны, газопровод должен сохранить энергетический суверенитет Европы. Санкции против него дипломат назвал вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

"Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект", - сказал Аннен.

Под угрозой новых санкций окажутся помимо германских, французские, голландские и австрийские компании. А общий ущерб от ограничительных мер превысит 700 миллионов евро, сообщили в пресс-службе оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG. Эти деньги будут заблокированы на банковских счетах в различных странах.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но его строительство остановилось из-за санкций Вашингтона. Швейцарская компания Allseas была вынуждена прекратить использование судов-трубоукладчиков из-за финансовых потерь, обусловленных санкциями.

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