К полудню в Москве явка на голосование составила 45, 81% - ЦИК

Нарушений на участках нет
Явка на голосование по внесению изменений в Конституцию в Москве на 12:00 составила 45,81%, сообщил Центризбирком России. 1 июля – финальный день голосования, его итоги подведут вечером.
По мнению международных экспертов и российских наблюдателей, работающих на участках в столице, голосование по поправкам проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задаёт высокий электоральный стандарт, серьёзных нарушений во время голосования не выявлено.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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