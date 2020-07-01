К полудню в Москве явка на голосование составила 45, 81% - ЦИК

Нарушений на участках нет

Явка на голосование по внесению изменений в Конституцию в Москве на 12:00 составила 45,81%, сообщил Центризбирком России. 1 июля – финальный день голосования, его итоги подведут вечером.

По мнению международных экспертов и российских наблюдателей, работающих на участках в столице, голосование по поправкам проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задаёт высокий электоральный стандарт, серьёзных нарушений во время голосования не выявлено.

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