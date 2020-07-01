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МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с погодой в Москве

14:28
  • среда
  • 01 июля 2020

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

В Москве до конца дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. В главке МЧС России по Москве предупредили о грозе, граде и порывах ветра до 20 метров в секунду. Ожидается свыше 20 миллиметров осадков.
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Из-за непогоды ухудшается видимость на дороге, что может спровоцировать ДТП.

"По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - отметили в ведомстве.

Также в МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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