Космонавты с МКС высказались по поправкам в Конституцию

Они рассказали о самых важных поправках

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с МКС в среду вышли на связь с Центральной избирательной комиссией. Иванишин рассказал о поправках в Конституцию, которые он считает наиболее важными.

В частности, космонавт отметил важность того, что поправки будут учитывать приоритет российского законодательства над международным. Также актуальна поправка о государствообразующей роли русского языка и защите исторической правды.

"Я также поддерживаю идею о том, что депутаты, сенаторы, члены правительства, президент, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства, вида на жительства и другого документа, позволяющего проживать за границей", - рассказал он.

Иван Вагнер также выразил мнение, что среди поправок самые важные - о приоритете российского права.

Накануне Анатолий Иванишин проголосовал с борта МКС по поправкам в Конституцию. Он стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты.

1 июля в России финальный день голосования по поправкам в Конституцию.

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