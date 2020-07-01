Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

Санкции подрывают экономику Сирии

Владимир Путин высказался об ограничительных мерах, которые США приняли в отношении Сирии. Президент России считает их незаконными. Санкции, по словам Путина, подрывают экономику Арабской республики.

"С учетом давления, которое санкции оказывают на эту страну (Сирию), нам необходимо сконцентрировать усилия и предпринимать меры, направленные на оказания помощи стране", - приводит слова Путина РИА Новости.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара будет делать все возможное, чтобы сохранить территориальную целостность Сирии. "Я бы хотел, чтобы как можно скорее в Сирии установился мир, порядок и безопасность", - сказал он.

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