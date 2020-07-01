ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

15:20
  • среда
  • 01 июля 2020

Санкции подрывают экономику Сирии

Владимир Путин высказался об ограничительных мерах, которые США приняли в отношении Сирии. Президент России считает их незаконными. Санкции, по словам Путина, подрывают экономику Арабской республики.
Российские ПВО сбили два беспилотника террористов в Сирии

"С учетом давления, которое санкции оказывают на эту страну (Сирию), нам необходимо сконцентрировать усилия и предпринимать меры, направленные на оказания помощи стране", - приводит слова Путина РИА Новости.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара будет делать все возможное, чтобы сохранить территориальную целостность Сирии. "Я бы хотел, чтобы как можно скорее в Сирии установился мир, порядок и безопасность", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.