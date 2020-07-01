Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Владислава Сердюка

Сумма для семьи была неподъемная

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Владислава Сердюка. Уже 8 месяцев мальчик борется с саркомой Юинга. Опухоль поразила правую бедренную кость. Заболевание очень коварное, распознать его в самом начале сложно.

Чтобы помочь Владиславу, требовалось лечение стоимостью порядка двух миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли вы - зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто откликнулся. Слова благодарности от мамы:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Благодарю Вас от всего сердца за Вашу бескорыстную помощь! Столько людей откликнулось – я просто не могу в это поверить! Спасибо, что помогли собрать деньги на дорогостоящий эндопротез! Мы обязательно расскажем Вам, как пройдет операция. Желаю Вам крепкого здоровья, ведь это самое важное в жизни! Пусть все у Вас будет хорошо. С уважением, мама Влада".

Напомним, "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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