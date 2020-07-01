Политолог Алексей Мартынов отметил рекордную для Москвы явку на голосовании по Конституции

На электронном голосовании она превысила 90%

Эксперимент с электронным голосованием в Москве скажется на дальнейшей активности голосующих людей, такое мнение озвучил политолог Алексей Мартынов. В интервью изданию Metro он отметил высокую явку на электронном голосовании по поправкам к Конституции, которая превысила в столице 92%.

"Но дело не только в электронном голосовании, люди сами понимают важность данного процесса. Ведь Москва очень занятой город, всем всегда некогда. А сейчас мы видим, что люди приходят и делают свой выбор", - сказал Мартынов, имея в виду уже традиционное голосование на участках.

1 июля в России завершается общенародное голосование по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня включительно жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде. Эксперты считают такой способ волеизъявления перспективным.

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