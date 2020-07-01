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Су-27 отогнали американский самолет-разведчик от границы России

16:31
  • среда
  • 01 июля 2020

За разведчиком следили российские радиолокационные средства контроля

Российские Су-27 в среду, 1 июля, были подняты в воздух для перехвата американского самолета-разведчика. Истребители морской авиации Черноморского флота идентифицировали его как RC-135W Rivet Joint ВВС США.
Военные опубликовали видео перехвата американских самолётов над Чёрным морем

"На значительном удалении от границы Российской Федерации приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля", - сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЮВО.

Отмечается, что американский самолет-разведчик не нарушил госграницу России. После идентификации воздушное судно взяло курс на удаление от госграницы.

За последнее время российские истребители Су-27 несколько раз поднимались на перехват американских самолетов-разведчиков над Черным морем.

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