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Асафов: в Москве не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования

16:36
  • среда
  • 01 июля 2020

Группа разбора реагирует на каждый сигнал

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заявил об отсутствии серьезных нарушений на столичных участках для голосования по изменению Конституции.

"Голосование проходит в штатном режиме. Как видно и по камерам видеоконтроля и по сигналам от наблюдателей, людей на участках больше, чем, например, в выходные дни, так как сегодня основной день Всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции", - сказал он агентству "Москва".

По словам Асафова, по данным на 14:30 в Москве не выявлено значимых нарушений. Тем не менее, группа разбора будет "сидеть до последнего сигнала".

"Она разбирает каждый сигнал, каждый случай, который поступает от наблюдателей, либо они видят это в процессе мониторинга социальных сетей или СМИ, все разбирается, но серьезных нарушений не зафиксировано", - подчеркнул Асафов.

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