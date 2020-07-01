Известные артисты и политики проголосовали по поправкам в Конституцию

1 июля - основной день голосования

1 июля основной, завершающий день общероссийского голосования по вопросу о поправках в Конституцию. Избирательные участки, а по стране их более 96 тысяч, работают до восьми вечера. Еще есть время высказать свое мнение. Сегодня это сделал Владимир Путин. Общая явка по России уже превысила 60 процентов. Накануне завершилось дистанционное электронное голосование, этой возможностью воспользовались более миллиона человек в Москве и Нижегородской области.

Большая страна - от Камчатки до Калининграда - делает выбор. Сегодня - основной день. Дальний Восток уже проголосовал. Участки закрылись, и сейчас идет подсчет всех "за" и "против". Вручную. Начали с тех бюллетеней, которые россияне заполнили в течение недели. Бланки все это время надежно хранились в сейфе под охраной.

А вот в Москве, как и в Нижегородской области, была возможность проголосовать онлайн. В среду электронный способ уже недоступен. Можно только очно. Однако ни возле урн, ни возле кабинок нет ни толкучки, ни очередей. Это потому, что многие уже исполнили гражданский долг - в предыдущие 6 дней. Мобильные урны для голосования приносят всю неделю и домой к избирателям. В этом году не только к тем, кому сложно передвигаться - ко всем желающим.

В первой половине дня проголосовал и Владимир Путин. Он, как обычно, приехал на участок в здании президиума Российской Академии Наук. Глава государства соблюдал социальную дистанцию, паспорт показывал на расстоянии. Как и другим избирателям, ему выдали одноразовую ручку. Президент направился в кабинку, а потом опустил бюллетень в КОИБ - электронную урну.

Выбор сделал и Михаил Мишустин. Глава кабмина приехал на избирательный участок, который расположился в одной из московских школ неподалеку от здания правительства.

"Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", - сказал Мишустин.

Лидеры политических партий тоже считают важным выбирать будущее для своей страны. Глава ЛДПР Владимир Жириновский и "Справедливой России" Сергей Миронов пришли на участки в течение недели. А сегодня - в основной день - проголосовать решили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Для меня сегодня исторический момент - сегодняшнее голосование. Дело в том, что в 93 году в силу возраста я не мог принимать участие в голосовании. Сегодня я наконец-то реализовал свое право. Придите и проголосуйте. Потому что только вы можете определять, какое будущее у нашей страны, и сегодня я могу сказать, что голос каждого из вас очень важен", - отметил Турчак.

"Сегодняшнее голосование имеет принципиальное значение. Граждане должны высказать свою волю. Кстати, сам процесс обсуждения, рассмотрения этой темы, он вообще имеет весьма позитивное значение. Потому что люди задумались, задумалась молодежь", - сказал Зюганов.

На участках 1 июля можно было увидеть известных артистов, деятелей культуры и спорта. В столице проголосовали гендиректор Большого театра Владимир Урин, эстрадный певец Николай Басков и главный тренер Российской футбольной сборной Станислав Черчесов. А директор Эрмитажа Михаил Пиотровский свой выбор сделал в центре Санкт-Петербурга.

Свой выбор россияне делают даже из космоса. Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, которые сейчас находятся на орбите, тоже проголосовали. С борта МКС космонавты вышли на прямую связь с Центризбиркомом и объяснили, почему считают важным высказаться по поправкам в Основной закон.

Для того, чтобы каждый смог принять участие, сделано все возможное. Голосовать могут даже пациенты, которые с диагнозом Ковид находятся сейчас в клиниках. А также врачи. Для них специально организованы участки - как во временном медицинском центре при больнице №67.

О том, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию соответствуют всем санитарным требованиям, говорят и международные эксперты.

Следят международные эксперты и за соответствием всех процедур требованиям избирательного законодательства. В Общественном штабе по контролю и наблюдению организован колл-центр. Телефоны там не умолкают уже неделю. Для проверки сообщений используют камеры видеонаблюдения. Трансляция ведётся круглосуточно. Все записи сохраняют для решения спорных ситуаций. Наблюдатели подтверждают, что голосование проходит без серьёзных нарушений.

"Видеонаблюдение очень помогает. Мы каждый вопрос можем отсмотреть, открутить. Качество изумительное съемки. Позволяет увеличить картинку, обратить внимание. Спасибо в этом смысле Москве, что она обеспечивает такую техническую оснастку", - рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

По всей стране до 8 вечера продолжают работать десятки тысяч участковых комиссий. В гости к одной из них в Барнауле даже заглянула медведица Глаша - вместе со своим сопровождающим - заместителем директора местного зоопарка. Попыталась "проголосовать", но за неимением паспорта ей не дали. С досады зверь перевернул коробку с бюллетенями. Бланки аккуратно собрали. Тем дело и закончилось.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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