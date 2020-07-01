Явка на голосовании по Конституции в Крыму превысила 75%

Голосование в Крыму стартовало ещё 25 июня

Активно голосуют в Крыму и Севастополе. Там явка избирателей - одна из самых высоких по стране. На данный момент она уже составляет более 75 процентов. При этом большого скопления людей на участках удаётся избежать - многие жители Крыма решили не откладывать всё на последний момент и высказали своё мнение относительно внесения поправок в Конституцию в предыдущие дни.

Избирательный участок​ №380 в Симферополе: обязательная дезинфекция обуви, измерение температуры. Здесь же выдают маску и перчатки – из-за коронавирусной инфекции эти требования обязательны для всех, кто собирается прийти и проголосовать. Все контакты минимизированы. На полу разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию. Даже ручки для голосования выдают одноразовые.

В таком режиме сегодня открылись и работают 1165 участков по всему Крыму. Поток избирателей не плотный, но постоянный.

Голосование в Крыму стартовало ещё 25 июня - это связано с эпидемиологической ситуацией. Сроки растянуты специально, чтобы избежать большого скопления людей на участках. Для Крыма это особенно актуально. В регионе традиционно гражданскую позицию проявляет большая часть населения.

Накануне в Крым прибыла большая делегация международных экспертов. Представители Франции, Германии, Венгрии и Болгарии посетили избирательные участки в Симеизе, Ялте и Симферополе. Депутаты Европарламента, представители политических партий и журналисты пообщались с местными жителями и ознакомились с ходом голосования.

"Я считаю, что голосование в Крыму организовано на высшем уровне. Так же, как в Москве и Санкт-Петербурге, где я также успел побывать. Это вполне европейская процедура. Всё предельно понятно, у избирателей нет шанса ошибиться: как заполнить бюллетень, куда его опустить. Вся система очень надёжна, благодаря автоматическому подсчёту. Это гарантирует прозрачность результатов", - рассказал главный редактор интернет-газеты exakt24.se, бывший депутат парламента Швеции Эрик Альмквист.

Здесь на участке находятся уже опечатанные урны с бюллетенями тех, кто голосовал в течение недели. После закрытия участков в 20 часов 30 минут избирательная комиссия вскроет эти ящики вместе с коибами и начнёт подсчёт голосов.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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