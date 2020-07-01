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Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по Сирии

18:10
  • среда
  • 01 июля 2020

О чем договорились лидеры государств?

Пути мирного разрешения конфликта в Сирии обсудили в среду в режиме видеоконференции президенты России, Ирана и Турции. Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором в частности, отметили свою твёрдую приверженность принципу территориальной целостности Арабской республики, передает "ТВ Центр".
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Москва, Тегеран и Анкара отвергают все попытки подорвать суверенитет Сирии через создание в этой стране неких самоуправляемых территорий. Совершенно неприемлемы попытки захвата под предлогом борьбы с терроризмом нефтедобывающих районов на северо-востоке Арабской республики. Лидеры подтвердили, что Россия, Иран и Турция будут и далее взаимодействовать для окончательной ликвидации террористических группировок. Как подчеркнул Владимир Путин, сотрудничество трёх стран уже принесло результаты.

"В Сирии заметно снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь, а главное - созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования. И надо подумать, какие ещё меры необходимы для нейтрализации ещё действующих террористических группировок. По Идлибу мы продолжаем плотную работу с турецкими друзьями. Конечно, не все ещё задачи решены, не всё сделано, но предпринимаемые усилия приносят всё-таки результат. Например, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась", - заявил Путин.

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