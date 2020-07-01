ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро

18:12
  • среда
  • 01 июля 2020

Качественная городская среда - главный козырь присоединенных территорий

1 июля исполнилось восемь лет со дня присоединения к столице новых территорий, в результате чего площадь мегаполиса увеличилась в два с половиной раза. Новая Москва гармонично развивается, растет население, строится жилье, создаются рабочие места, открываются станции метро, развивается сеть наземного транспорта, появляются новые парки. И один из таких зеленых уголков посетил сегодня глава города.

Новая Москва - словно город в городе. Столичный комфорт, уют. И центр рядом. Только кажется, что он и не нужен. Ведь тут все есть. Главный принцип, которого придерживались проектировщики и строители, создавая микрорайоны и кварталы – полицентризм. Скоро и метро будет. В шаговой доступности.

"Активно ведем строительство самой большой ветки метро в Москве за всю ее историю (36 километров) – от станции "Улица Новаторов" до Троицка. Первая очередь – от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" – находится вся в строительстве. Вторая часть до Троицка – оформляется градостроительная документация", – сказал Собянин.

До присоединения к Москве на новых территориях метро не было. Всего за несколько лет москвичи получили 8 станций подземки на двух линиях метро -  Сокольнической и Солнцевской линии. Теперь добраться до центра можно чуть больше чем за полчаса. В районе станции "Мамыри" будет транспортно-пересадочный узел.

Проходка от "Мамырей" до следующей станции "Славянский мир" стартовала в марте. Два тоннеллепроходческих щита уже проделали одну треть всего пути.

Место действия - неподалеку от поселения Сосенское. Коммунарская линия - соединит Троицк и Московское центральное кольцо. Это облегчит путь на работу и обратно больше чем миллиону жителей столицы. В 2023 году новую линию подземки планируют открыть для пассажиров. А эти 700 метров свежеуложенного асфальта - для автомобилистов.

Выезд из города Московский на Киевское шоссе. Долгожданный и нужный. За последние годы в Новой Москве построено более 210 километров дорог, которые не только связали между собой поселения ТиНАО, но и сделали удобный въезд в сторону центра столицы.

Это точно свежий московский воздух. В поселении Воскресенское здоровый образ жизни - и привычка, и потребность. Результатом комплексного благоустройства территории местные жители довольны. За какие-то несколько месяцев появились дорожки, спортивная зона, даже своя набережная. Красиво, светло - и днем, и ночью. Из соседних Ватутинок приезжали любоваться, пока в микрорайоне свой спортивный парк не благоустроили. 11 гектаров.

"Нам на самом деле очень понравилось! Мы давно такого не видели. В Москве где-то в нескольких парках видели, а у нас, наверное, даже не представляю, что могут такое открыть. Вот открыли, мы прошлись, нам очень понравилось", - говорит Данила Песков.

Это о парке "Филатов луг"! А ведь еще недавно картина была совсем не парадной.

Качественная городская среда - это главный козырь присоединенных территорий. Скоро для этих и многих других подрастающих москвичей только в этом районе откроют две школы, а для их младших братьев - два детских сада. Медицинские кластеры – 40-ая больница в Коммунарке и в поселении Вороновское - уже проявили себя во время пандемии. Словом, минувшие 8 лет эти места изменили до неузнаваемости.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Метрострой
Метрострой
Сергей Собянин осматривает ход строительства станции метро "Мамыри"
Сергей Собянин осматривает ход строительства станции метро "Мамыри"
Сергей Собянин посетил новый парк "Филатов Луг" в ТиНАО
Сергей Собянин посетил новый парк "Филатов Луг" в ТиНАО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.