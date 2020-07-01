Собянин осмотрел ход строительства станции "Мамыри" будущей Коммунарской линии метро

Качественная городская среда - главный козырь присоединенных территорий

1 июля исполнилось восемь лет со дня присоединения к столице новых территорий, в результате чего площадь мегаполиса увеличилась в два с половиной раза. Новая Москва гармонично развивается, растет население, строится жилье, создаются рабочие места, открываются станции метро, развивается сеть наземного транспорта, появляются новые парки. И один из таких зеленых уголков посетил сегодня глава города.

Новая Москва - словно город в городе. Столичный комфорт, уют. И центр рядом. Только кажется, что он и не нужен. Ведь тут все есть. Главный принцип, которого придерживались проектировщики и строители, создавая микрорайоны и кварталы – полицентризм. Скоро и метро будет. В шаговой доступности.

"Активно ведем строительство самой большой ветки метро в Москве за всю ее историю (36 километров) – от станции "Улица Новаторов" до Троицка. Первая очередь – от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" – находится вся в строительстве. Вторая часть до Троицка – оформляется градостроительная документация", – сказал Собянин.

До присоединения к Москве на новых территориях метро не было. Всего за несколько лет москвичи получили 8 станций подземки на двух линиях метро - Сокольнической и Солнцевской линии. Теперь добраться до центра можно чуть больше чем за полчаса. В районе станции "Мамыри" будет транспортно-пересадочный узел.

Проходка от "Мамырей" до следующей станции "Славянский мир" стартовала в марте. Два тоннеллепроходческих щита уже проделали одну треть всего пути.

Место действия - неподалеку от поселения Сосенское. Коммунарская линия - соединит Троицк и Московское центральное кольцо. Это облегчит путь на работу и обратно больше чем миллиону жителей столицы. В 2023 году новую линию подземки планируют открыть для пассажиров. А эти 700 метров свежеуложенного асфальта - для автомобилистов.

Выезд из города Московский на Киевское шоссе. Долгожданный и нужный. За последние годы в Новой Москве построено более 210 километров дорог, которые не только связали между собой поселения ТиНАО, но и сделали удобный въезд в сторону центра столицы.

Это точно свежий московский воздух. В поселении Воскресенское здоровый образ жизни - и привычка, и потребность. Результатом комплексного благоустройства территории местные жители довольны. За какие-то несколько месяцев появились дорожки, спортивная зона, даже своя набережная. Красиво, светло - и днем, и ночью. Из соседних Ватутинок приезжали любоваться, пока в микрорайоне свой спортивный парк не благоустроили. 11 гектаров.

"Нам на самом деле очень понравилось! Мы давно такого не видели. В Москве где-то в нескольких парках видели, а у нас, наверное, даже не представляю, что могут такое открыть. Вот открыли, мы прошлись, нам очень понравилось", - говорит Данила Песков.

Это о парке "Филатов луг"! А ведь еще недавно картина была совсем не парадной.

Качественная городская среда - это главный козырь присоединенных территорий. Скоро для этих и многих других подрастающих москвичей только в этом районе откроют две школы, а для их младших братьев - два детских сада. Медицинские кластеры – 40-ая больница в Коммунарке и в поселении Вороновское - уже проявили себя во время пандемии. Словом, минувшие 8 лет эти места изменили до неузнаваемости.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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