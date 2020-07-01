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ЦИК обнародовал первые итоги голосования по поправкам

17:06
  • среда
  • 01 июля 2020

Явка превышает 62%

Центризбирком обнародовал первые, предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. 

После обработки 2,68% бюллетеней изменение Основного закона одобряют 70,04% россиян. Против высказались 28,93%. 

Явка по данным на 17:00 составила 62,89%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

В ряде регионов страны голосование уже завершилось, а где-то обработаны уже все бюллетени. Так, на Чукотке поправки поддержали 80,3% проголосовавших. В Магаданской области за поправки проголосовали 64,49% (обработано 43,14% протоколов), в Приморском крае - 79,89% (29,67% протоколов), в Еврейской автономной области - 78,36%, пишет ТАСС.

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