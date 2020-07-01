Политолог Павел Данилин отметил высокую явку на голосование по Конституции в Москве

Это показывает высокую готовность жителей столицы

Политолог Павел Данилин поделился своими мыслями относительно успешности проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, москвичи демонстрируют высокую явку на участки для голосования.

"Вчера вечером было где-то 40%, сейчас 42%. Учитывая, что более миллиона человек проголосовали дистанционно. Я считаю, что это очень хороший результат. То есть, практически 15% от общих избирателей сделали свой выбор электронным способом. Это показало высокую готовность москвичей", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

Систему электронного голосования в столице Данилин назвал очень удобной. Политолог уверен, что ее надо распространять по всей стране, потому что люди будут активно участвовать в выборах и голосовать таким способом.

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