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Андрей Бунич: Нужно голосовать, а не перекладывать ответственность на других

17:25
  • среда
  • 01 июля 2020

Так поступать неразумно

Российский экономист Андрей  Бунич рассказал о своем отношении к голосованию по поправкам к Конституции. У него нет никаких сомнений в легитимности результатов в Москве.

"Те, кто сомневаются в легитимности, возможно, придираются к сути поправок, но сама процедура организована как всегда, никакого отличия от обычной выборной процедуры, просто растянуто на несколько дней", - заявил Бунич в интервью "Независимой газете".

Сам он голосовал не онлайн, а дошел до участка и мог оценить все своими глазами. Бунич уверен, что люди должны голосовать по поправкам.

"Если люди не интересуются происходящим и не ходят голосовать, тем самым они оставляют решение всех вопросов другим, они перекладывают свою ответственность. Я считаю, что это неразумно. Большая часть людей, конечно, должна интересоваться, должна голосовать", - подчеркнул он.

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