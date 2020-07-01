Собянин не ждет в Москве второй волны коронавируса

В сентябре может появиться вакцина
Вторая волна пандемии коронавируса в Москве маловероятна. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, общаясь с жителями в парке "Филатов луг" в Новой Москве. По его словам, самая тяжелая ситуация в Москве была в начале апреля, но сейчас она каждую неделю становится "лучше и лучше".
"Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - сказал мэр. Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, Собянин надеется, что уже в сентябре появится вакцина от коронавируса. Объемы тестирования будут не массовые, но большие.
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"