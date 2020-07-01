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Собянин не ждет в Москве второй волны коронавируса

18:15
  • среда
  • 01 июля 2020

В сентябре может появиться вакцина

Вторая волна пандемии коронавируса в Москве маловероятна. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, общаясь с жителями в парке "Филатов луг" в Новой Москве. По его словам, самая тяжелая ситуация в Москве была в начале апреля, но сейчас она каждую неделю становится "лучше и лучше".

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"Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - сказал мэр. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, Собянин надеется, что уже в сентябре появится вакцина от коронавируса. Объемы тестирования будут не массовые, но большие.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля.

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