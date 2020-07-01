Явка на голосование превысила 63% по данным на 18:00

За поправки проголосовали 70,12% по итогам обработки 6,88% протоколов

Явка на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию по данным на 18:00 составила 63,32%. Об этом свидетельствуют данные электронного табло в информационном центре Центризбиркома.

По итогам обработки 6,88% протоколов внесение поправок поддержали 70,12% россиян. Против высказались 28,86% проголосовавших.

Как пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, комиссия приняла решение публиковать итоги голосования до его завершения, чтобы "данные не интерпретировались по-разному".

"Они публикуются ЦИК в целях объективности и максимальной прозрачности", - приводятся его слова в телеграм-канале ЦИК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"