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"Замахнулся - бей": Порошенко в суде обратился к Зеленскому

18:47
  • среда
  • 01 июля 2020

В чем подозревают бывшего президента Украины?

Экс-глава Украины Петр Порошенко на заседании суда сделал обращение к нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой.

По словам Порошенко, если его есть, за что судить, то пусть судят, если нет – то пусть извинятся.  "Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте", - приводит РИА Новости слова порошенко.

Напомним, дело касается незаконного назначения бывшего первого замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко. Порошенко подозревают в давлении в 2018 году на главу СБУ.

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