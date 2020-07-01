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Совбез ООН принял резолюцию по коронавирусу

19:41
  • среда
  • 01 июля 2020

Трудности возникали из-за разногласий китайской и американской сторон

Призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении Совбеза, на время пандемии, был услышан в СБ ООН. Организация проголосовала за резолюцию, тем самым поддержав инициативу Гутерриша.
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Споры по поводу документа разгорелись между США и Китаем. В результате переговоров в тексте резолюции не называется страна происхождения COVID-19. Также исчезло упоминание роли ВОЗ в борьбе с пандемией.

Проект резолюции, который предложили Тунис и Франция, находился на рассмотрении с апреля 2020 года, передает ТАСС.

По последним данным, озвученным ВОЗ, число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч человек. Всего же за время пандемии заразились коронавирусом более 10 миллионов человек.

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