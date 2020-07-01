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Ни одно из сообщений о нарушениях на голосовании в Москве не подтвердилось

19:35
  • среда
  • 01 июля 2020

Группа разбора Общественного штаба проверила 27 жалоб

Сообщения о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции в Москве 1 июля не подтвердились. Об этом сообщил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков.

"Сегодня группой разбора Общественного штаба были рассмотрены 27 нарушений процедуры общероссийского голосования. Из которых 25 обращений о нарушении были поданы в отношении участковых комиссий и два обращения по нарушению, поданные в отношении территориальных комиссий. Нарушения, с которыми обращались, были проверены и подтверждения не нашли", - заявил Ремчуков. Его слова приводит агентство "Москва".

Ремчуков уточнил, что с начала голосования группой разбора рассмотрено 199 обращений о нарушении процедуры голосования, из которых 105 в отношении участковых избирательных комиссий, четыре - о функционировании онлайн- голосования, девять - в отношении территориальных избирательных комиссий, одна - в отношении юридического лица.

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