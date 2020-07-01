В Москве голосование по изменению Конституции проходит в штатном режиме

1 июля - основной день голосования

Процесс голосования по поправкам в Конституцию России в столице проходит абсолютно штатно. Об этом рассказали в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Руководитель штаба Илья Массух отметил, что самая главная задача – "обеспечить честность, прозрачность и корректность процедуры подсчета". "Но до нее мы еще не дошли", - добавил Массух.

Ранее официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов сообщил об отсутствии серьезных нарушений на столичных участках для голосования.

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