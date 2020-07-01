Предварительные итоги голосования: 76% - за, 23% - против

Обработано более 48% протоколов

То, что волеизъявление прошло успешно и без серьёзных нарушений, подтверждают и в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Там принимали сообщения о возможных спорных ситуациях, которые тут же рассматривались. Также в штаб в режиме реального времени поступает сигнал с камер, установленных на всех участках страны. По итогам обработки 48% протоколов, за поправки проголосовали более 76% россиян. Против высказались 23,08%.

В Москве на всех избирательных участках, где это позволяет закон, был организован круглосуточный видеоконтроль. Везде работали независимые наблюдатели- более 20 тысяч человек.

В колл-центр стекались все обращения, на которые следовала моментальная реакция. На место выезжали специалисты, детально разбираясь по каждой жалобе. Но в Москве их было немного. А подавляющее большинство после проверки не подтвердилось. Об этом на брифинге заявил глава Общественной палаты столицы, Константин Ремчуков.

"На сегодня, 1 июля, группой разбора общественного штаба в Москве рассмотрено 27 нарушений процедуры общероссийского голосования, из которых 25 обращений по нарушениям подано в отношении участковых избирательных комиссий и 2 обращения по нарушениям подано в отношении территориальных избирательных комиссий. Нарушения, на которые обращали внимание люди, были проверены, и подтверждения нашли ноль", - рассказал Ремчуков.

Свой мониторинг процесса голосования вёл и Мосгоризбирком. Однако и его представители никаких серьезных нарушений не выявили. А те, что фиксировались, не могли повлиять на результаты голосования. В Москве оно прошло штатно. Без каких-либо серьёзных эксцессов и провокаций. Хотя они, безусловно, готовились. В частности, на участке 1912 был задержан один из наблюдателей с поддельным протоколом голосования. Им оказался представитель объединения "Голос". Он заявил, что этот документ получил от своего координатора.

"У него была липовая копия протокола, якобы уже с установленными итогами голосования на данном участке. Там стояла якобы печать участковой комиссии, были подписи. Установили, что это, конечно же, не печать. То есть, документ этот не подлинный. Это не подписи председателя и членов комиссии. Их уже опросили", - сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Сейчас в этой истории разбирается полиция. Объясняться придётся и руководству объединения "Голос", кстати, признанному в России иностранным агентом. Претензий к этой организации по ходу этого голосования была масса. В общественной палате, например, подчеркивали, что больше 90 процентов нарушений, опубликованных на карте "Голоса", являются фейками. И чем ближе был основной день голосования, тем их становилось в больше. Но такая активность, заявил правозащитник Александр Брод, в принципе была понятна.

"Авторы фейков видят, что в целом ситуация благополучная, и они начинают изощряться и придумывать различные какие-то примеры, которые могли бы людей испугать. Скажем, то, что не применяются средства индивидуальной защиты, есть какие-то риски. Либо то, что непрозрачная процедура и голос может быть украден. То есть, делается всё, чтобы подорвать доверие к процедуре, к форме и содержанию. Но это не получается", - сказал Брод.

В частности, сообщалось о массовом подвозе людей на несколько участков в Москве. Однако проверив видеозаписи с камер, специалисты ничего подобного не обнаружили. Из Тюмени были сигналы о том, что на одном из участков выдают бюллетени без паспорта. Они тоже оказались ложными. А в Нижнем, что тоже не подтвердилось, члены УИКа якобы отказывались опечатать урну, несмотря на протесты наблюдателей. Количество наблюдателей на этом голосовании было рекордным. Более 500 тысяч человек. Следили за ходом волеизъявления и десятки международных экспертов.

"Я посетил более тридцати участков и хотел бы отметить высокий уровень организации процесса голосования. Очень хорошо подготовлены председатели избирательных комиссий. Все избирательные участки удобно расположены и хорошо оборудованы. И, самое главное, соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, все нормы безопасности в условиях пандемии коронавируса, чтобы люди могли прийти и проголосовать, не опасаясь за своё здоровье", - рассказал международный эксперт Омар Симон.

Однако сейчас работа не закончена. Теперь международным экспертам и наблюдателям предстоит проследить за подсчетом голосов, который продолжается.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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