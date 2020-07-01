Отношения США и Германии обострились из-за "Северного потока - 2"

Германия не намерена прекращать строительство газопровода

Германия считает необходимым завершение строительства "Северный поток-2" - с таким заявлением выступила в среду канцлер ФРГ. Ангела Меркель подчеркнула, что санкции, которыми угрожает Вашингтон, не соответствуют немецкому пониманию права. США с самого начала выступают против проекта, поскольку намерены наладить поставки своего сжиженного газа в ЕС.

Дональд Трамп в недоумении. Как ни пытался в очередной раз всеми способами призвать Берлин одуматься и забыть саму идею "Северного потока - 2" - ничего не вышло. На чаше весов - ощутимый перевес в сторону здравого смысла. Прекращать строительство газопровода Германия не собирается. Об этом говорит канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает "ТВ Центр".

"Мы имеем дело с экономическим проектом, который имеет, конечно, политические последствия, поэтому Германия предприняла столько усилий, чтобы договориться по контракту о газовом транзите на последующие годы и не отрезать Украину от транзита российского газа и от пошлин. Наше правительство считает, что экстерриториальные санкции, которые ввели США, не отвечают нашему пониманию права, как и идущие сейчас разговоры в конгрессе США, которые могут осложнить строительство. Мы считаем важным завершить этот проект, в этом ключе мы и будем работать", - сказала Меркель.

Это официальная позиция ФРГ и меняться по прихоти заокеанского союзника она не будет. Пилюля для Трампа и для всего американского политического истеблишмента действительно горькая. Берлин посмел ослушаться! В этот раз не помогло ни гневное топание ногой, ни театральная угроза в срочном порядке перебросить американские войска из Германии. Последние новости с капитолийских холмов - подконтрольный республиканцам Сенат уже включил санкции против российского проекта в собственный оборонный бюджет. Впрочем, этот вариант пока не согласован с демократами. Как бы то ни было, европейскому бизнесу явно надоело, что Вашингтон слишком часто грозит им пальцем. Бывший канцлер ФРГ характеризует санкции против "Северного потока-2" как нападение на европейскую экономику.

Похоже, что тактика запугивания и бесконечные ультиматумы Вашингтона настолько надоели европейским партнёрам по НАТО, что слушать их уже нет сил. В ситуации с "Северным потоком - 2" союзники, по сути, вставляют друг другу палки в колёса. Для Германии проект важен хотя бы тем, что поможет стране стать крупнейшим газораспределительным хабом Старого Света. А это укрепление статуса европейского лидера. Запрет газопровода в будущем обернётся для немцев не самыми радужными перспективами. Позиция США вполне понятна. Агрессивно против "Северного потока - 2" они выступают в первую очередь потому, что их сжиженный природный газ останется за бортом европейского рынка.

"Это не какая-то попытка наказать Россию за какие-то неправильные действия. Это просто выдавливание политическими инструментами России с газового рынка Европы. Предполагается, что это всё закончится повышением цен на европейском газовом рынке и тогда будет рентабельно поставлять американский СПГ в Европу. А за всё это будут платить европейцы и, в частности, немцы. А значит, себестоимость всех товаров, которые производятся в Европе - она возрастёт и они станут менее конкурентоспособными по сравнению с американскими товарами, которые как раз сделаны за счёт сланцевого газа и за счёт дешёвого электричества из него", - рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

В этой борьбе двух титанов уступать не хочет никто. В Белом доме при этом пытаются, по сути, сохранять хорошую мину при плохой игре. Решение перебросить войска в более послушную Польшу - это лишь способ щёлкнуть по носу Германию и показать остальным странам хороший пример, как надо себя вести. Поляки, по мнению США, ведут себя правильно: как минимум, закупают более дорогой сжиженный американский газ и готовы всегда прислушиваться к голосу из-за океана. В награду Польша временно заняла пост главного друга в Европе.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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