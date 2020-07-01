Отец десятерых детей, двоечник и капитан: лучшие роли Виктора Проскурина

Актер снялся во множестве известных фильмов

Не стало Виктора Проскурина. Заслуженный артист России, по словам родных, страдал хронической болезнью. Он ушел на 69-м году жизни. Проскурин с успехом играл в драмах, лирических комедиях, детективах. Своих героев он наделял особым, неброским, но запоминающимся обаянием. Актёр снялся более чем в 100 фильмах и телесериалах. В их числе - "Большая перемена", "Однажды 20 лет спустя", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама".

Обаятельный. Мудрый. Надежный - мужчина мечты. У него удивительная внешность. И удивительная судьба. Детство прошло в бараках на одной из московских окраин. Он мечтал пойти в цирковое - в клоуны. А в кино впервые снялся еще школьником - в театральной студии необычного мальчишку заметила ассистентка режиссера с киностудии Горького - и Виктор Проскурин дебютировал в фильме "Орлята Чапая". Это была настоящая актерская школа, о которой любил вспоминать.

Но в театральное училище он потом поступал с трудом. Сдавал экзамены и в школу-студию МХАТ, и в Щепкинское, и в ГИТИС. Приняли только в знаменитую Щуку - и то со второго раза. А после училища Марк Захаров позвал его в Ленком. Где он сразу сыграл запоминающегося персонажа - "Палача" в "Тиле Уленшпигеле". А вся страна узнала Виктора Проскурина благодаря фильму "Большая перемена" и роли двоечника Генки Ляпишева.

Отдыхать после "Большой перемены" ему точно не пришлось. Только в кино у Виктора Проскурина более 100 ролей. Играл и отца десятерых детей в фильме "Однажды двадцать лет спустя". И все запомнили эту его потрясающую солнечную улыбку.

Играл и Германа в "Пиковой даме", и сразу двух братьев-близнецов в "Приключениях Шерлока Холмса", и купца Вожеватова в "Жестоком романсе".

И мешки писем от поклонниц он, конечно, тоже получал - в середине 80-х после роли Александра Блинова вся женская половина страны мечтала "выйти замуж за капитана".

Он был человеком темпераментным, с характером, со своими принципами. Последние годы актёр тяжело болел. О его смерти в среду сообщила жена - художница Ирина Хонда, написав очень трогательные слова - "Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как и любая смерть".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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