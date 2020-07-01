Политолог Дмитрий Журавлев отметил легитимность голосования по Конституции

Организацию голосования он назвал прекрасной

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал организацию голосования по изменению Конституции прекрасной.

"В некоторых регионах явка дошла до 97%. Это было невозможно без организации логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным. По данным нашей оппозиции, всего было зафиксировано 28 нарушений по всей стране, из них 17 - повторное голосование. И это говорит наша оппозиция, поэтому там еще надо разбираться, действительно ли все оставшиеся являются нарушением и какого они качества. Но сам факт - 28 нарушений на миллионы проголосовавших - означает, что их нет, это совсем незначительная цифра", - сказал Журавлев агентству "Москва".

Голосование в течение семи дней позволило сделать процесс удобным в труднодоступных районах, а также позволило избежать массового скопления людей, отметил эксперт.

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