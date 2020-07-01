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Политолог Дмитрий Журавлев отметил легитимность голосования по Конституции

21:11
  • среда
  • 01 июля 2020

Организацию голосования он назвал прекрасной

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал организацию голосования по изменению Конституции прекрасной.
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

"В некоторых регионах явка дошла до 97%. Это было невозможно без организации логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным. По данным нашей оппозиции, всего было зафиксировано 28 нарушений по всей стране, из них 17 - повторное голосование. И это говорит наша оппозиция, поэтому там еще надо разбираться, действительно ли все оставшиеся являются нарушением и какого они качества. Но сам факт - 28 нарушений на миллионы проголосовавших - означает, что их нет, это совсем незначительная цифра", - сказал Журавлев агентству "Москва".

Голосование в течение семи дней позволило сделать процесс удобным в труднодоступных районах, а также позволило избежать массового скопления людей, отметил эксперт.

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