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Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки

20:39
  • среда
  • 01 июля 2020

Расшифровка результатов займет около 80 минут

В Территориальной комиссии дистанционного электронного голосования начали процедуру сборки ключей. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

По его словам, все хранители ключа собрались в помещении ТИК по электронному голосованию. Ключи будут собраны на специальном компьютере. До начала голосования он был опломбирован и хранился в сейфе.

"Все пять ключей собраны в один пакет, отправлены в сейф-блокчейн, и расшифровка начата. Она займет, по нашим расчетам, где-то 70-80 минут", - сказал Костырко.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

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