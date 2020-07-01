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В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

21:07
  • среда
  • 01 июля 2020

Последние участки закрылись в Калининградской области

Голосование по внесению поправок в Конституцию завершилось в России. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 МСК.
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По данным на 21:05, Центризбирком обработал уже свыше 27% протоколов. За внесение изменений в Основной закон проголосовали 73,79% россиян. Против высказались 25,26% граждан России.

Явка составила 64,99%.

В ряде регионов России местные избирательные комиссии обработали уже 100% протоколов. Предложенные поправки в Конституцию получили одобрение граждан страны.

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