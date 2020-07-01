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В Москве расшифровали данные онлайн-голосования по поправкам

21:33
  • среда
  • 01 июля 2020

На это ушло всего 40 минут

В Москве расшифровали данные онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. Пересчет голосов занял всего 40 минут.

Как сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, за поправки проголосовали 62,33% москвичей. Против высказались 37,67% горожан.

"Так разложились голоса по электронному голосованию. Всего 40 минут потребовалось на то, чтобы пересчитать миллион голосов. Когда мы получим бумажные результаты, мы не знаем. Преимущество электронного голосования", - сказал Венедиктов. Его слова приводит агентство "Москва".

Один бюллетень на онлайн-голосовании в Москве признан недействительным, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Избиратель на своем собственном компьютере, испортил свой собственный бюллетень. Вместо выбора "да" или "нет" написал что-то третье, отправил это в память компьютера, где бюллетень зашифровался и был отправлен в блокчейн", - объяснил он.

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