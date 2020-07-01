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Памфилова: явка на голосование достигла 65%

21:49
  • среда
  • 01 июля 2020

Серьезных нарушений не зафиксировано

Общая явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 65%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не зафиксировано.
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

Всего в ЦИК поступило 7196 обращений граждан, из них в день голосования - 591. Рассмотрено 92% всех обращений.

По результатам обработки протоколов более 30% участковых комиссий, количество проголосовавших за поправки - около 74%, против - менее 25%.

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