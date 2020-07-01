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Появились первые данные экзит-поллов по голосованию по поправкам

22:08
  • среда
  • 01 июля 2020

Голосование завершилось в 21:00

В России подводят итоги голосования по поправкам в Конституцию. Согласно первым данным экзит-поллов, 71,2% россиян высказались за поправки, против -  28,3%, передает РИА Новости.

Напомним, в России в 21:00 завершилось голосование по вопросу о поправках в Конституцию. С целью обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса оно растянулось на 7 дней. ЦИК уже обработал 30% протоколов. Внесение изменений в Основной закон поддержали более 74% россиян, против высказались 24,97% граждан.

Явка составила 65% от числа всех избирателей. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не зафиксировано.

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