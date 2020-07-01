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ЦИК обработал половину протоколов. Более 76% россиян поддержали поправки

22:31
  • среда
  • 01 июля 2020

Против проголосовали 22,93%

Центризбирком обработал уже 50% протоколов на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. За принятия поправок проголосовали 76,23% россиян.

Против проголосовали 22,93%.

Общая явка по стране достигла 64,99%, свидетельствуют данные электронного табло в ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в том числе онлайн.

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