ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голосование в Москве: поправки одобрили более 65% жителей

22:40
  • среда
  • 01 июля 2020

Обработано более 12% протоколов

В Москве обработали более 12% протоколов на общероссийском голосовании в Москве. По предварительным итогам, поправки в Конституции одобрили более 65% жителей, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"За 2 часа обработано 12,1% протоколов. Это 337 тысяч избирателей. На этот момент за - 65,6%, против - 35,4%. Вот такие данные", - заявил Массух, его слова приводит агентство "Москва".

Участки для голосования закрылись в Москве в 20:00. В целом по стране, по итогам обработки 50% протоколов, поддерживают более 76% россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.