Голосование в Москве: поправки одобрили более 65% жителей

Обработано более 12% протоколов

В Москве обработали более 12% протоколов на общероссийском голосовании в Москве. По предварительным итогам, поправки в Конституции одобрили более 65% жителей, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"За 2 часа обработано 12,1% протоколов. Это 337 тысяч избирателей. На этот момент за - 65,6%, против - 35,4%. Вот такие данные", - заявил Массух, его слова приводит агентство "Москва".

Участки для голосования закрылись в Москве в 20:00. В целом по стране, по итогам обработки 50% протоколов, поддерживают более 76% россиян.

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