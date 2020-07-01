ЦИК обработал 60% протоколов на голосовании по поправкам

За проголосовали 76,90% россиян

Центризбирком обработал уже 60,03% протоколов на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. За принятия поправок проголосовали 76,90% россиян.

Против проголосовали 22,28%.

Общая явка по стране составляет 64,99%, свидетельствуют данные электронного табло в ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в том числе онлайн.

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