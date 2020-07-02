Центризбирком обработал 90% протоколов на голосовании по Конституции

За - 77.93%, против - 21.27%

Центризбирком завершает обработку протоколов на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. Подсчитано уже 90,04% голосов. За принятия поправок проголосовали 77,93% россиян.

Против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные электронного табло в ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в том числе онлайн.

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