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Россияне поддержали поправки: ЦИК обработал 99,9% протоколов

08:04
  • четверг
  • 02 июля 2020

За проголосовали 77,92% россиян

Центризбирком обработал 99,97% протоколов на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Голосование в Москве прошло без серьезных нарушений
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За принятия поправок в Основном законе проголосовали 77,92% россиян. Против изменений высказались 21,27%, свидетельствуют данные электронного табло в ЦИК

В целом голосование прошло без серьезных нарушений. Зарекомендовало себя и электронное голосование. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в ближайшей перспективе применение такой формы волеизъявления может быть расширено.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля.

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