В Общественном штабе назвали историческим голосование по Конституции

Влияние оказал коронавирус

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов назвал историческим голосование по изменению Конституции.

"Во-первых, в Москве было проведено дистанционное голосование, во-вторых, это голосование было проведено за несколько дней, в силу понятных обстоятельств, связанных с коронавирусной инфекцией", - сказал Асафов.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля.

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