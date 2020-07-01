Москалькова оценила влияние поправок на гарантии прав россиян

Изменения их существенно поднимут

Принятие поправок в Конституции поднимут уровень гарантий прав человека в стране. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Поправки существенно поднимают уровень гарантий прав человека, это мое убеждение, и все, что связано с укреплением суверенитета нашего государства и нравственно-морального климата",- сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 65,09% протоколов, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,29% россиян. Против высказались 21,89% проголосовавших.

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