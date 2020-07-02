Как россияне голосовали по поправкам в Конституции

Голосование длилось с 25 июня по 1 июля

Возможность высказать свое мнение получили российские граждане более чем в ста странах мира. Для них избирательные участки были развернуты при дипмиссиях. Впервые приняли участие в событии такого масштаба и такой важности космонавты на МКС. Свои голоса отдали Владимир Путин, Михаил Мишустин, многие политики и общественные деятели.

Большая страна - от Камчатки до Калининграда - сделала выбор. Первым голосовать закончил Дальний Восток. Участки закрылись, и начался подсчет всех "за" и "против". Сначала обрабатывали те бюллетени, которые россияне заполнили в течение недели. Бланки все это время надежно хранились в сейфе под охраной.

А вот в Москве - как и в Нижегородской области - россияне могли проголосовать онлайн. Правда, 1 июля электронный способ был уже недоступен. Только очно. Однако ни возле урн, ни возле кабинок не было ни толкучки, ни очередей. Это потому, что многие исполнили гражданский долг в предыдущие 6 дней.

Мобильные урны для голосования приносили всю неделю и домой к избирателям. В этом году не только к тем, кому сложно передвигаться, а ко всем желающим.

В первой половине дня проголосовал и Владимир Путин. Он, как обычно, приехал на участок в здании президиума Российской академии наук. Глава государства соблюдал социальную дистанцию, паспорт показывал на расстоянии. Как и другим избирателям, ему выдали одноразовую ручку. Президент направился в кабинку, а потом опустил бюллетень в электронную урну.

Выбор сделал и Михаил Мишустин. Глава кабмина приехал на избирательный участок, который расположился в одной из московских школ неподалеку от здания правительства.

"Мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", - заявил он.

Лидеры политических партий тоже посчитали важным выбрать будущее для своей страны. Глава ЛДПР Владимир Жириновский и "Справедливой России" Сергей Миронов пришли на участки в течение недели. А в основной день проголосовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

На участках 1 июля можно было увидеть известных артистов, деятелей культуры и спорта. В столице проголосовали гендиректор Большого театра Владимир Урин, эстрадный певец Николай Басков и главный тренер Российской футбольной сборной Станислав Черчесов.

"Думаю, что для каждого гражданина это важно - проголосовать. Я свой выбор сделал", - сказал он.

"Есть много поправок, которые я, например, приветствую. Это и культура, это и дети, это и защита животных. Это здравоохранение", - говорит певец Николай Басков.

Свой выбор россияне сделали даже из космоса. Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, которые сейчас находятся на орбите, тоже проголосовали. С борта МКС космонавты вышли на прямую связь с Центризбиркомом и объяснили, почему считают важным высказаться по поправкам в Основной закон.

"Поддерживаю идею о том, что депутаты сенаторы, президент не должны иметь иностранного гражданства, а также не должны иметь счетов в иностранном государстве. Мне также важна поправка о государствообразующей роли русского языка, и, конечно, о защите исторической правды", - сказал Иванишин.

Для того, чтобы каждый мог принять участие, было сделано все возможное. Голосовали даже пациенты, которые с диагнозом COVID-19 находятся сейчас в клиниках. А также врачи. Для них специально организовали участки, как, например, во временном медицинском центре при больнице №67.

"Голосующие заходят в одну дверь, выходят на противоположную. У каждого имеются маски, у каждого голосующего и у членов комиссии имеются специальные экраны, одноразовые ручки", - рассказал главврач больницы Андрей Шкода.

А в Барнауле члены одной из участковых комиссий еще долго будут вспоминать, как к ним в гости заглянула медведица Глаша. Вместе со своим сопровождающим - заместителем директора местного зоопарка. Попыталась "проголосовать", но за неимением паспорта ей не дали. С досады зверь перевернул коробку с бюллетенями. Бланки аккуратно собрали. Тем дело и закончилось

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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