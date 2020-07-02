Голосование в Москве прошло без серьезных нарушений

Подтвердилось всего восемь сообщений

Серьезных нарушений в ходе Общероссийского голосования отмечено не было - это подтвердили в Общественном штабе по контролю и наблюдению, куда поступали все сообщения о возникавших спорных ситуациях, все сообщения рассматривались в оперативном режиме. Штаб наблюдал за голосованием в режиме реального времени - камеры были установленных на всех участках страны.

Нарушений на всероссийском голосовании зафиксировано минимум. Это касается, как всей страны, так и конкретно столицы. За все время голосования, а оно проходило в течение семи дней, сюда, в Общественный штаб, поступило чуть больше ста жалоб, из которых подтвердились восемь. Серьёзных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, не зафиксировал и Мосгоризбирком.

"Я считаю, что Россия в целом приобрела новый и уникальный опыт организации общественного наблюдения. Более 526 тысяч граждан выразили желание стать наблюдателями и не просто получили мандат, но и вышли на участки. Что в том числе позволило обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства в ходе этих процедур", - сообщила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Однако различных сообщений о якобы нарушениях поступало много. Одни заявляли о массовом подвозе избирателей на участки. Другие писали про то, что им дали уже заполненный бюллетень. Но после проверки все сигналы оказывались ложными. Количество фейков в этот раз вообще было огромным. Но такая активность вполне объяснима, говорят эксперты.

"Авторы фейков видят, что в целом ситуация благополучная, и они начинают изощряться и придумывать различные какие-то примеры, которые могли бы людей испугать. Скажем, то, что не применяются средства индивидуальной защиты, есть какие-то риски. Либо то, что непрозрачная процедура и голос может быть украден. То есть, делается всё, чтобы подорвать доверие к процедуре, к форме и содержанию. Но это не получается. Тем не менее, фейки… даже вот фейкоделы как-то измельчали, и фейки уже получаются какие-то скучные, однообразные", - говорит член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Придраться действительно к чему-то сложно.

"Я посетил более тридцати участков и хотел бы отметить высокий уровень организации процесса голосования. Очень хорошо подготовлены председатели избирательных комиссий. Все избирательные участки удобно расположены и хорошо оборудованы. И, самое главное, соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, все нормы безопасности в условиях пандемии коронавируса, чтобы люди могли прийти и проголосовать, не опасаясь за своё здоровье", - говорит международный эксперт Омар Симон.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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