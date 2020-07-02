Алексей Чеснаков: электронное голосование повышает интерес к выборам

За такой формой волеизъявления - будущее

Дистанционное голосование во время голосования по поправкам в Конституцию оказалось как никогда востребованным. Такое мнение высказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, применение электронное голосование в будущем может быть расширено. С тем, что за такой формой волеизъявления - будущее, согласен и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В эфире программы "События. 25-й час" он заявил, что онлайн-голосование подтвердило свою прозрачность и открытость.

"Когда чиновники выходили и каждый раз объясняли, как это все работает, когда у общественности была возможность контролировать всю процедуру от момента организации до подсчета голосов, это снимало большинство вопросов. Электронное голосование – это перспективная, удобная форма, за которой будущее. Это комфортно. Это позволяет реализовать свои гражданские права тем, кто по тем или иным причинам не может этого сделать. Электронное голосование и растянутые выборы повышают интерес к голосованию, потому что когда люди видят какую-то движуху, эмоциональный интерес, они с большим желанием участвуют в этой процедуре", - сказал он.

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