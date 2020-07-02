"Они этого не сделают": назван главный страх Украины перед Донбассом

За все придется отвечать

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.

Такое мнение озвучил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. В первую очередь властям придется полностью разобраться в вопросе, кто на самом деле является "героем", а кто "преступником" в конфликте на юго-востоке Украины.

Помимо этого, Киеву придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, и также искать резервы на восстановление территорий.

"Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи", - сказал политик.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после того, как самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о своей независимости от Киева. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

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