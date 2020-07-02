Россиян призвали укреплять иммунитет с помощью крапивы

Ее можно добавлять в супы и салаты

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что крапива укрепляет иммунитет и ускоряет восстановление поврежденных клеток организма.

"Крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности, флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С. Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ", - сказал Гинзбург в эфире Sputnik.

Нехватка витамина B9 может приводить к анемии, проблемам с сердцем, а также к депрессии.

Доктор медицинских наук посоветовал добавлять крапиву в супы и салаты. Такие блюда способны поправить здоровье и поднять настроение.

Противопоказаний для употребления этого полезного растения почти нет. По словам Гинзбурга, крапиву не стоит много есть людям с заболеваниями желудка. Речь идет, в частности, о гастрите и язве.

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