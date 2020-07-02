Появилось видео с места обрушения многоэтажного дома в Нью-Йорке

Здание сложилось как карточный домик

В Нью-Йорке рухнуло многоэтажное здание. Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, находится ли кто-то под завалами. ЧП произошло в районе Кэрролл Гарденс в Бруклине.

На кадрах, размещённых в интернете, видно, что угловое здание сложилось, как карточный домик. Все этажи занимал элитный фитнес-центр. Из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений, посетителей в тренажёрном зале не было.

Очевидцы происшествия рассказывают, что перед тем, как здание обрушилось, они слышали громкий хлопок. Следователи проверяют версию о взрыве бытового газа. Дом находился на капитальном ремонте, однако в момент обрушения работы не велись.

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