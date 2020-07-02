Председатель Союза женщин России: голосование по Конституции в Москве абсолютно прозрачно

Все прошло спокойно и удобно

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась о голосовании по Конституции. По ее мнение, голосование было закономерно растянуто на несколько дней.

"Многие москвичи могли быть в отъезде, на работе или на учёбе. И у них есть хорошая возможность сделать свой выбор в подходящий день. Кроме того, в Москве ещё проходило и электронное голосование. Я уверена, что такой способ будет использоваться и в последующих голосованиях", – заявила Лахова газете Metro.

Екатерина Лахова отметила, что при таком способе голосования "учитываются интересы граждан", делается всё, чтобы им "было комфортно и удобно голосовать". Кроме того, онлайн-голосование может привлечь молодую аудиторию.

"Всё прошло спокойно и удобно. Я осталась довольна процессом и тем, как всё организовано. Что касается наблюдения, то всё прозрачно. Представлено большое количество наблюдателей. Москва очень организованная, она известна школой передового опыта", - сказала Лахова.

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