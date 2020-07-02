Известный политолог назвал процесс голосования по Конституции отрытым и прозрачным

Процедура была организована на высшем уровне

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков оценил общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Он отметил высокий уровень его организации и легитимность итогов. По мнению политолога, тот факт, что голосование растянулось на целую неделю, безусловно, положительно отразился на явке.

"Есть страны, где голосование проводится в еще более длительные длительные сроки. В частности, в Индии выборы в парламент длятся 40 дней. Но для нас это первый такой опыт. И очевидно, что сам формат нынешнего голосования позитивно воспринимался многими. Люди получили возможность проголосовать на площадках вне участков или — как в Москве и Нижнем Новгороде — в электронном виде. Всё это создавало хорошую динамику. Многим просто нравилось голосовать не в тот день, когда люди скапливаются на участках", - сказал Чеснаков в интервью "Аргументам и фактам".

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