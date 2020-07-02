Политолог: Москва создала все условия для максимально возможной легитимности процесса голосования

Все прошло на высшем уровне

Политолог Наталия Елисеева оценила уровень подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию.

По словам специалиста, голосование было организовано с соблюдением принципов гласности, законности и прозрачности.

"Круглосуточное видеонаблюдение, более 20 000 наблюдателей, мобильные группы разбора, проверка всех поступающих жалоб - созданы все условия для обеспечения максимально возможной легитимности процесса", - отметила Елисеева в интервью изданию "Аргументы и факты".

Она добавила, что с учетом неоднородности электоральных групп, часть которых традиционно придерживается протестных взглядов, не обошлось на голосовании и без скандалов. Но это также было предсказуемо, подчеркнула Елисеева.

Голосование по поправкам прошло в России с 25 июня по 1 июля. По данным после обработки 99,97% протоколов за принятия поправок в Основном законе проголосовали 77,92% россиян, против изменений высказались 21,27%.

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